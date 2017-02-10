寒流來襲 雪山主峰山區飄白雪
寒流來襲，保安警察第七總隊第五大隊今天表示，雪山主峰山區於8日晚間飄下白雪，從武陵農場遠眺雪山主峰山頭，景象浪漫美麗。
全台各地受強烈大陸冷氣團影響，氣溫持續下探，海拔3886公尺的雪山主峰，山區於8日晚間飄下靄靄白雪，隨著白天天氣回溫並轉為乾冷，下雪情形已經停止，山區約有3至5公分的積雪，從武陵農場遠眺雪山主峰山頭，仍可見積雪的景象。
保七總隊第五大隊也說，宜蘭通往武陵農場的台七甲思源埡口路段，今天清晨氣溫亦達零下1.5度，路旁樹上掛滿結冰的霧淞，景色十分漂亮，吸引不少路過遊客駐足觀賞。
保七總隊第五大隊表示，這波寒流來襲，全台第二高峰的雪山山區，從三六九山莊以上都有降雪，目前雪山山區白天氣溫約2至3度，夜間氣溫更降至零下6度左右，但因氣候乾冷，未再有降雪情形。
警方提醒，由於山區積雪容易結冰，步道較濕滑，呼籲登山的山友們應正確使用冰爪、冰斧，避免意外發生。
保七總隊第五大隊呼籲，武陵山區日夜溫差大，請前往賞花之遊客，能備妥禦寒衣物，隨身攜帶保溫水瓶及簡便食物，以應不時之需；同時，武陵農場亦屬國家公園園區，請遊客注意配合，未經申請核准，禁止升火、野炊、燃放爆竹煙火、操作遙控玩具等有礙環境安寧或公眾安全之活動。
另外，遊客也禁止餵食野生動物或於非指定地點丟棄廚餘、保特瓶、保麗龍、塑膠製品等垃圾，以維護國家公園的美好環境。1060210
(中央社)
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