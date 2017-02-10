陸1月進出口迎開門紅 出口中止9連降
中國大陸海關總署今天公布1月進出口總值。以美元計價，1月出口年增7.9%，進口年增16.7%，1月貿易順差為513.47億美元。陸媒報導，1月出口成長高於3.2%的預期，且中止9連降。
大陸海關總署數據顯示，以美元計價，1月進出口總值為3141.66億元，年增11.4%；出口總值為1827.57億元，年增7.9%；進口總值為1314.09億元，年增16.7%。1月貿易順差513.47億美元。
若以人民幣計價，1月進出口總值為2兆1768.57億元，年增19.6%；出口總值為1兆2656.92億元，年增15.9%；進口總值為9111.65億元，年增25.2%。1月貿易順差3545.26億元。
陸媒華爾街見聞提到，按美元計，中國大陸1月出口年增7.9%，中止9連降。
大陸海關總署綜合統計司司長黃頌平說，中國大陸對外貿易延續了去年以來逐季相好的走勢，實現開門紅。此外，1月中國外貿出口先導指數繼續回升，初步判斷今年第2季中國大陸出口壓力有望緩解。
不過，大陸國家信息中心宏觀經濟研究室主任牛犁指出，因春節假期因素干擾，1月好轉的貿易數據並不具代表性，也不能成為評判中國大陸外貿就向好的佐證，還不能盲目樂觀，後續的貿易情況還要再觀察。1060210
(中央社)
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