傳支持特定黨主席人選 黃復興否認

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中國國民黨黃復興黨部今天表示，媒體報導黃復興「指定支持某一主席參選人，並要求黨務幹部配合，否則請假」，內容純屬誤傳，未經查證，深感遺憾。

國民黨主席選舉競爭激烈，媒體報導，黨內人士爆料，黃復興黨部主委金恩慶日前在北市幹部座談會要求「不挺黨中央」幹部，選舉期間休假。

黃復興黨部下午發布新聞稿表示，相關新聞未經查證，逕行影射強迫請假，顯與事實不符，對黃復興黨部形象影響甚鉅。

新聞稿指出，黨中央一再強調，這次黨主席選舉，是一場公平、公正、公開、純淨的選舉，黃復興黨部會始終堅定「支持黨務改革，服膺中央決策」的立場。對這類臆測的報導，深感遺憾。1060210

(中央社)