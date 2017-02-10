亂倒垃圾 小心警察找上門

關西鎮鳳山溪河畔月初被人發現有大量廢棄物，警方透過監視器，以車追人查出2名涉案人。（莊旻靜翻攝）

關西鎮鳳山溪河畔月初被人發現有大量廢棄物，警方透過監視器，以車追人查出2名涉案人。（莊旻靜翻攝）

新竹縣嚴格實施垃圾減量，卻也讓各鄉鎮頻傳垃圾亂倒訊息，關西鎮2月3日一連發生2起垃圾亂丟案件，新埔警分局獲報後，調閱沿路監視器，發現亂倒垃圾的罪魁禍首，2案分別函送新竹地檢署偵辦、移請新竹縣環保局裁罰。

2案件分別發生在關西鎮的鳳山溪畔、錦山地區的石牛坑溪底，由於鳳山溪下游具有自來水公司取水口，居民憂心大量廢棄物影響水質及生態環境，新埔警分局在新竹地檢署檢察官許大偉指揮下，調閱沿路監視器，追蹤亂丟垃圾的元凶。

由於丟棄物品為大量建築材料，警方透過監視器，發現1月16日下午5點，有可疑車輛進出，追查出是龍潭地區的裝潢業者蕭姓男子（41歲），以2500元為代價，委託關西鎮26歲的王姓男子處理，警方通知2人到案說明，均坦承犯行。

另件在石牛坑溪底發現的廢棄物，因垃圾中有私人物品，警方查出是在地68歲的余姓居民，長期將自家垃圾丟棄在溪旁，2案分別函送新竹地檢署偵辦、移請新竹縣環保局裁罰。新埔警分局呼籲，應委託合格業者處理廢棄物，勿任意傾倒，以免污染環境並觸法。

(中時)