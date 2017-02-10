淘汰淡商保生機 楊淑淨：老天給我的考驗

前鋒林釵娟奪本季新高23分、13籃板。(林宋以情攝)

「這是老天給我的考驗，也是老天給球員的機會。」南山教練楊淑淨說到。儘管陣中傷兵累累，南山女籃10日70比56擊敗淡商，戰績2勝3負，前鋒林釵娟猛奪本季新高23分、13籃板，前役對滬江受傷的主控吳明臻也帶傷上陣穩軍心，助南山緊咬晉級4強最後一線希望。

稍早普門64比63，1分差逆轉勝永仁，率先取得首張4強門票，北一女、滬江、永仁、南山4隊要搶最後3張門票，南山先前4分險勝北一女顯得關鍵，不過接下來對上苗商、南湖非贏不可，還得要北一女剩餘兩場都輸才能拿下4強門票。

10日延長賽66比61撂倒滬江的北一女已握有4勝，接下來都是硬仗將遭遇永仁、普門，南湖、淡商與苗商則確定淘汰。

南山女籃李吟娸18分、5助攻。(林宋以情攝)

南山此役賽前1勝3負，「我們已經沒有退路，後3場一定要贏。」楊淑淨對南山球員說，「我告訴她們，老天爺把機會放在我們這裡，就看自己能不能把握住。」

此役除了林釵娟有「雙十」爆量演出，搭配李吟娸18分、5助攻，禁區主將陳雅彤11籃板、7分表現，主控吳明臻也上場挹注4分，楊淑淨說，「對球員來說，她上場有安心的作用，但有傷情況下還是得控制她上場時間。

淘汰上屆冠軍淡商，握有4強的最後一線生機，楊淑淨還沒鬆懈，只能喘口氣因為接下來還是非贏不可，「要與不要，都要看球員怎麼爭取。這是老天給我的考驗，我也接受。」

(中時電子報)