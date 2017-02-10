柯文哲到馬偕紀念醫院發送雞年小提燈

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柯文哲發送小提燈給民眾。（趙雙傑攝）

為關心住院孩童，台北市長柯文哲今日特別到馬偕兒童醫院發放2017臺北燈節的雞年小提燈「舞動奇雞」，讓住院病童、家屬及來院民眾共享元宵節的歡樂與趣味。

(中時)