要求更改醫療紀錄遭拒 老翁大罵吃官司

苗栗縣年逾7旬的余姓老翁，10日上午到苗栗一家醫院，因要求更改就醫紀錄時間被拒，竟大動肝火，用客語辱罵葉姓行政人員，葉深感名譽受損向警方提供告訴。余翁訊後被依妨害名譽及違反醫療法等罪嫌移送法辦，而他去年到現在，在說醫院吵鬧已有10次。

警方調查，70多歲的余姓老翁，曾有傷害、賭博和誣告前科，領有輕度身心障礙證明，他多次到苗栗縣政府參與抗爭活動，警方人員對他並不陌生。

今天上午近9時許，余老先生再度前往苗栗一家醫院，因其官司訴訟問題，要求院方更改其就醫紀錄的時間等資料，結果被院方婉拒後，他大動肝火，經人勸阻又不聽，在大廳用客語辱罵葉姓行政人員「屌大，你是什麼小？」

葉姓人員覺得名譽嚴重受損，且余的行為已影響醫療機構安寧與秩序，事後對余老先生提告妨害名譽。他坦承因欲更改醫療時間被拒生氣，而辱罵行政人員，從去年到現在已在同家醫院吵鬧約10次。

(中時)