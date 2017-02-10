羞！埔里農民挖出陽具地瓜 要當鎮場之寶
埔里鎮青年農民詹羽辰在自己農田除草時，挖到一顆長的像男性生殖器的地瓜，友人把玩「陽具地瓜」時不禁害羞臉紅，情人節要到了，詹羽辰表示這地瓜不會食用，將永久保存，當作鎮場之寶。
陽具地瓜外觀碩大，具備了「蛋蛋」、「棒棒」與「菇桃」的細微特徵，且尺寸驚人，詹羽辰指出，這顆地瓜屬於白地瓜種，根莖比較不甜，一般採收地瓜葉，他則是用來做綠肥，覆蓋地面讓雜草因日照不足，不至於萌生，昨日除草的時候，只見到地瓜尖端稍微露出土外，沒想到一拔出來，外型讓人笑翻。
詹羽辰表示，一般地瓜長得像紡錘型或圓形，可能自身農地土壤鬆軟，又未經慣行農法整理，地瓜得以恣意生長，長相特別奇特，再過幾天就是情人節，很多朋友說此種好物能讓男、女感情升溫，決定把地瓜留著不吃掉，當作自身經營的起點農坊鎮場之寶。
有友人向詹羽辰建議，現在有很多年輕夫妻有不孕的問題，陽具地瓜可以當作祈求子嗣的聖物，甚至開放農場讓觀光客前來挖陽具地瓜，詹羽辰笑笑回應，目前並無這樣的計畫，因為造型奇特的地瓜可遇不可求，擔心觀光客挖不到，求子不成，那罪過就大了！
(中時)
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