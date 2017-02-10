養父是外省老兵 林美珠笑稱討厭學籍卡

勞動部長林美珠今天澄清自己不是童養媳，而是廣東汕頭老兵的養女，但仍跟父母一起長大。林美珠下午也笑稱小時候最討厭填寫學籍卡，因為都會被老師說寫錯。

林美珠是總統蔡英文的表姊，讓外界也開始好奇林美珠的背景，外傳林美珠是童養媳，不過林美珠今天澄清，她是廣東汕頭老兵的養女。

林美珠說，養父當初因為想要在台灣有一個根，所以爸爸才將她出養給養父。不過林美珠也強調她是很幸福的養女。

雖然出養但林美珠仍是跟父母住在一起，林美珠笑說，小時候最討厭寫學籍卡，因為她會寫上親生父母的姓名，但老師就認為不對，為什麼林美珠的姓氏跟父母都不一樣，叫她回去重寫。

林美珠只好將未娶妻的養父姓名填上去，但老師卻又說怎麼會沒有媽媽的名字。林美珠說，不得已只好再填親生母親的名字，但媽媽有冠夫姓，又被老師問說為什麼父母的姓氏不一樣。

除了小時候的學籍卡碰到這個問題之外，林美珠說，辦身分證時也有同樣的困擾，最後是在備註裡註明養父的姓名。

雖然大家都說林美珠是總統表姊，但林美珠透露其實自己跟蔡總統沒有很熟，甚至連自己怕狗這件事，總統也不知情。1060210

(中央社)