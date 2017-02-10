越女持假護照來台觀光 藏身工地打黑工

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53歲越籍陳女持假身分來台觀光，實則至工地打工，遭海巡署幹員查獲。（王文吉翻攝）

海巡署中巡局台中機動查緝隊接獲線報指出，國內有不法組織涉仲介越南籍人士，以假名申請來台觀光，實則從事非法打工，經監控蒐證，9日會同移民署台中專勤隊於台中市太平區知名建設公司建案工地，查獲53歲越南籍女子到案。

陳女供稱，她曾於9年前透過合法管道申請來台工作，民國99年5月核准到期前逃逸，並滯台非法工作，3年後遭查獲遣返，後來她透過越南綽號「花姐」女子安排，向越南政府謊報假名，申請假護照入境來台，共計花費美金3500元。

經查，陳女來台後四處躲藏，並經由同鄉安排打工牟利，最近工頭安排她到太平區知名建案工地做雜工，全案依違反入出國及移民法第74條移送地檢署偵辦。

(中時)