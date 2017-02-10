新春文薈 大師開筆 南投縣文化局送福袋
南投縣文化局將於2月11日上午10時，在戶外廣場及演藝廳門廳，舉辦「金雞報喜．新春文薈」活動，新春開筆，以文會友，還贈送賀卡福袋！
文化局長林榮森表示，新春開筆是重要的傳統禮俗，透過「開筆」展現文化迎春的期盼，凝聚藝文界力量、回顧與展望未來，體驗文化傳承的意涵與力量，開展丁酉年藝文新契機。
新春文薈，首先「新春開筆」將由縣長林明溱、林榮森，及藝文界代表李轂摩、林源朗、洪助誠、洪森熙、陳輔弼、黃昭祥、簡銘山、謝坤山老師擔任開筆官，以十全十美意涵，寫下今年縣府代表吉祥語；接著由簡銘山以大筆揮毫，寫下新春氣象主題文字。
然後由縣長林明溱及文化局長林榮森，親自分送「賀卡福袋」給參與的民眾，希望大家在新春之際，大吉大利。
由於適逢元宵節，當天也將安排茶席奉茶、元宵湯圓分享，歡迎共襄盛舉。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。