新春文薈，大師開筆，南投縣文化局送福袋

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南投縣文化局新春文薈，書法大師林榮森（右）開筆迎新春。（廖志晃翻攝）

南投縣文化局將於2月11日上午10時，在戶外廣場及演藝廳門廳，舉辦「金雞報喜．新春文薈」活動，新春開筆，以文會友，還贈送賀卡福袋！

文化局長林榮森表示，新春開筆是重要的傳統禮俗，透過「開筆」展現文化迎春的期盼，凝聚藝文界力量、回顧與展望未來，體驗文化傳承的意涵與力量，開展丁酉年藝文新契機。

新春文薈，首先「新春開筆」將由縣長林明溱、林榮森，及藝文界代表李轂摩、林源朗、洪助誠、洪森熙、陳輔弼、黃昭祥、簡銘山、謝坤山老師擔任開筆官，以十全十美意涵，寫下今年縣府代表吉祥語；接著由簡銘山以大筆揮毫，寫下新春氣象主題文字。

然後由縣長林明溱及文化局長林榮森，親自分送「賀卡福袋」給參與的民眾，希望大家在新春之際，大吉大利。

由於適逢元宵節，當天也將安排茶席奉茶、元宵湯圓分享，歡迎共襄盛舉。

(中時)