8縣市爭原民博物館 屏東釋地展現決心
行政院原民會欲打造「國立原住民族博物館」，傳出全台8縣市有意爭取，其中屏東縣政府提出無償提供約57公頃土地的優渥條件，希望獲得評委青睞，展現勢在必得決心。
10日原民會由副主委汪明輝率隊，帶領委員浦忠成、王嵩山、李莎莉及林志興等人赴屏縣進行第二次現場會勘，屏縣府原民處長伍麗華親自簡報，不僅各級原民民意代表參與，屏東縣長潘孟安也親自迎接。
潘孟安表示，屏縣欲釋出的地點是縣府102年起便規畫推動「屏東幸福生活園區發展計畫」的優先開發區，位於排灣族及魯凱族的聖山北大武下，緊鄰占地千餘公頃的林後四林平地森林園區，也鄰近大潮州人工湖，最重要是有新來義永久屋部落在旁，屬於原住民傳統領域。
除了與原住民土地的連結，潘孟安還說，該地緊臨88快速道路及縣道185號，沿線可通往18個原住民部落、5座休閒農場及茂林、大鵬灣、小琉球等國家風景區，還有六堆客家文化園區、原住民族文化園區、山川琉璃吊橋等景點，可望以此為核心，發揮旅遊群聚效應。
伍麗華強調，這是一處充滿故事的傳統領域，也是一個原漢交界處但卻沒有任何族群衝突的包容與共享之地，希望未來爭取到博物館後，能喚醒vuvu(老人家)記憶，也要建造子孫的願景。
(中時)
關鍵字：國立原住民族博物館
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