日本三重縣訪高雄交流 促進兩地友好

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日本三重縣知事鈴木英敬率隊訪問高雄。（高市教育局提供）

日本三重縣知事鈴木英敬率三重縣桑名市長伊藤徳宇、志摩市長竹内千尋、伊賀市長岡本栄、南伊勢町町長小山巧等人，10日下午抵達高雄，將進行為期2天的訪問，預計與瑞祥高中座談交流，並到高雄燈會藝術節萬人提燈花車大遊行，體驗高雄之美。

日本三重縣參訪團下午抵達高鐵左營站，高市教育局長范巽綠親赴接待，現場安排彌陀國小、蚵寮國中神偶團演出「幸福三太子」舞陣熱烈歡迎，范巽綠致贈手工刺繡平安飾品，祝福鈴木英敬一行人平安順利。

高市與日本三重縣在經濟觀光產業、學術教育方面交流頻繁，去年元月並簽署城市合作備忘錄，知事鈴木表示，期盼藉由此次參訪，增進雙方交流，促進兩地友好關係。

(中時)