台南醫院「長照專賣店」揭牌 ABC級單位啟動
衛福部台南醫院配合「長照2.0計畫」，10日掛牌成為台南市第一家B級「長照專賣店」醫院，並與A級、C級單位合作，加入台南市東區長照試辦，為東區約2800位失能老人提供照顧服務。
台南醫院是大台南地區第一家參與長照2.0社區整體照顧體系的醫院，服務項目包括：社區復健、居家復健、輔具評估、環境評估等，建構完整的社區長照網。
「A級單位如同旗艦店、B級單位如同專賣店、C級單位如同雜貨店」，未來由A級單位評估，B級單位派社工師與復健師作團體座談，C級單位有居服員作第一線的照護。
台南醫院表示，投入長照B級單位需要增加不少業務量，院方在申請的社工師、復健師人力尚未補足前，由社工部主任擔任連繫窗口，尋找個案轉介給A級單位評估，決定幫個案注入多少資源。
台南院長許博翔表示，長期照顧服務是一條長久的路，也是一定要做的重點。
副院長楊宜青表示，台南醫院參與長照試辦計畫，可與居家醫療照護整合計畫作銜接，做到後續出院準備服務與銜接在宅醫療居家安寧服務，照顧到最需要的長輩，落實在地老化的目標。
(中時)
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