寒流發威 桃市3人OHCA

寒流發威，根據桃園市119統計共計3人OHCA，10日清晨4點多，桃園1名85歲宋姓老翁OHCA，另外，中午12點及下午3點，分別在大溪及復興區，74歲許陳老太太及75歲游姓婦人送醫前不治，游婦罹癌，宋老先生及許陳老太太死因還需進一步釐清。

(中時)