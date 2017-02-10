痛風治不好 竟是大腳趾外翻惹的禍

陳建宏醫師強調，第一蹠骨和腳拇趾的「趾骨」所形成的夾角超過15度，就算是拇趾外翻。（黃文博翻攝）

60多歲的吳姓男病患到高雄榮總台南分院骨科門診，陳述「醫生啊!我大腳趾既腫又痛，之前以為是痛風，一直吃藥都不會好，該怎麼辦呢？」經陳建宏醫師診斷後，判定為「大腳趾外翻」。

陳建宏醫師表示，外觀上，病人的大腳趾內側有明顯的紅、腫、痛，是痛風最常好發的位置，一般人很容易與痛風性節炎混淆，而亂服成藥，導致病情越難根治。

陳建宏表示，所謂「大腳趾外翻」，簡單說，就是拇趾偏向身體的外側。從人體解剖上的定義，是看腳拇趾基部的「第一蹠骨」和腳拇趾的「趾骨」所形成的夾角超過15度，就可算是拇趾外翻。在X光片下，拇趾外翻的情況，除了整個大腳趾的外翻，第一蹠骨會被反向推擠成內翻，使兩者的夾角變大。甚至隨著第一蹠骨外翻，使大腳趾明顯偏向第二趾，造成肉眼下大腳趾內側紅腫，常誤以為是痛風發作。其實，這個骨狀突出物稱為關節滑液囊腫（Bunion)，是穿鞋時最易摩擦到引起疼痛的位置。

輕度的大腳趾外翻，不一定需要開刀的矯正治療，陳建宏醫師表示，若是穿鞋不當(高跟鞋、尖頭皮鞋)所致,改穿舒適寬楦頭的鞋子並少穿高跟鞋，以免外翻角度增大。另外，適時的配上足踝相關鞋墊或是輔具,必要時也可使用拇趾護套、第一、第二腳趾的分趾墊，或是針對大腳趾外翻所設計的特殊襪子，來舒緩不適的功能，但這類產品沒有預防或是矯正效果。

如屬於家族遺傳，可每天按摩、輕拉腳趾，穿戴趾間墊或夜用支架等，練習腳趾張開等之簡易的復健動作，藉此減低疼痛,減緩與預防大腳趾外翻繼續惡化的速度。

最後，陳建宏建議有大腳趾外翻的病人，應徵詢足踝專門醫師討論治療方法與預後，最重要的是別忘了改變不良的穿鞋習慣，預防勝於治療，也可以減少矯正術後的復發。

(中時)