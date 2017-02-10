中信兄弟棒球冬令營 首次移地開南訓練
開南大學培養出多位棒球選手，人氣頗高的中信兄弟棒球冬令營，首次與開南大學合作，2梯次的營隊，從過完農曆年後，不畏寒冬的展開棒球運動訓練。
開南大學拿下2017年大專棒球聯賽UBL冠軍後，氣勢與訓練成果備受棒球界肯定，兄弟象隊員中有許多來自開南畢業的優秀選手，包括張正偉、蔡益民、陳子鴻、石孝榮、邱品睿等，2015年與2016年二軍打點王一壘手蔡益民還充當1日教練，回到母校開南，帶領校學生訓練一些基礎動作和分享打擊技巧。
學員周品堯說，在營隊過程中，學習到棒球活動以及體會團隊合作精神的重要性。而朱宗恩小朋友是兄弟迷，他說，能在開南一起與職棒球員練球，真是一個難忘的營隊記憶。
(中時)
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