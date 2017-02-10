2018宜蘭縣長選戰 國民黨勢力待整合

曾擔任過中國國民黨宜蘭縣黨部主委的林信華今天宣布退黨，將獨立參選下屆宜蘭縣長，讓藍營選情增添變數。宜蘭縣國民黨若要改變過去向來就是綠大於藍的政局，還有待整合。

迎接明年底宜蘭縣長選舉，國民黨日前有林信華、前縣長呂國華、羅東鎮長林姿妙等人有意參選，開始積極布局；民主進步黨方面，現階段分別有宜蘭市長江聰淵、冬山鄉長謝燦輝等綠營人士已開始耕耘，甚至連立委陳歐珀也被勸進。

隨著日前宜蘭縣長林聰賢卸任，接掌行政院農業委員會主委，縣長職缺由副縣長吳澤成代理後，宜蘭縣暫時已經沒有「多數的共主」，這也衝擊到政治版圖，藍綠都提早出現卡位接班縣長寶座的情況。

林信華今天宣布退出國民黨，將以無黨籍身分獨立參選下屆宜蘭縣長後，部分人士認為，國民黨在宜蘭已經出現裂痕，也間接幫助民進黨選情，因為宜蘭選民結構向來就是綠大於藍，藍營過去在團結打選戰時都還贏不了，更何況是如今要迎接這樣的局面。

林信華認為，他是學者從政，自己的優點及優勢就是沒有包袱壓力，可以跳脫糾葛為宜蘭做事。呂國華主打是要改變宜蘭，讓宜蘭變得更好。林姿妙則以現在政績為訴求，強調將給予縣民更多實際的生活改善。三方都有特色。

民進黨方面，吳澤成代理縣長之後，由於未來的副縣長人選也會影響明年縣長選戰的布局，舉足輕重，如今也是宜蘭政壇關注焦點。

吳澤成日前強調，他一直是過著公務人員的生活，從來沒有參選的規劃跟想法。這樣的表態一出之後，副縣長人選更是吸引綠營關切。光是最近政壇傳出，副縣長人選可能是非綠營的前宜蘭縣教育處長吳清鏞之後，連民進黨縣黨部、宜蘭縣議長陳文昌都出面反對。

縣黨部的堅持原則是，2009年當民進黨在最低潮時，黨員靠著宜蘭價值與宜蘭精神，贏回宜蘭縣執政權。去年，總統及宜蘭縣立委大選都勝利後，議長席次也成功獲得。在政黨政治機制下，為了對黨員及支持者有交代，副縣長人選應由黨籍且具民意基礎的人擔任。

宜蘭綠營為了延續執政優勢，已積極為縣長選戰布局，步步為營；藍營方面，隨著林信華宣布退出獨立參選，一般預料很有可能瓜分原有的氣勢與選票，亟待藍營整合，如此最後才有可能將所有資源給予黨內勝出者，跟綠營一搏。1060210

(中央社)