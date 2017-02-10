天冷風大 平潭赴台船班年後大半停航

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天冷風大，中國大陸福建海峽高速客滾航運有限公司今天宣布，客滾航線「海峽號」原定11日第17022次平潭往返台中船班再停航。因海況不佳，2月以來平潭往返台北和台中的船班大半停航。

中新社報導，福建平潭擁有海峽號、麗娜輪執航的兩條對台海上直航客滾航線。但自1月31日起，麗娜輪年度檢修停航。

根據航班計劃，在麗娜輪檢修期間，海峽號每週執行7個航班，每週一、六、日執航平潭至台中航線；每週二、三、四、五執航平潭至台北航線。

但強冷空氣影響頻繁，進入2月以來，海峽號已數度停航。2月1日第17014+2次、2日第17015次、6日第17019次、9日第17020次、10日第17021次船班先後停航。1060210

(中央社)