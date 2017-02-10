台灣大車隊向Uber司機招手 輔導考照

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Uber今天起暫停在台灣的服務，Uber司機到交通部陳情抗議。台灣大車隊向Uber司機招手，邀請加入合法車隊，並將輔導考職業駕照及執業登記證。

台灣大車隊多元化計程車預定第2季上路，今天向Uber司機及想兼差增加收入的民眾招手，並表示會輔導考取職業駕照及執業登記證。

台灣大車隊說，台灣大車隊的多元化計程車會發展兼具優質服務及個人特色，導入頭等艙優質服務流程訓練並配合司機個人專長及特色，提供多元優質的載客運送服務。

大車隊歡迎對載客服務有熱誠、有創意的人加入，發展成為個人特色或專業的載客事業，例如觀光導覽、陪同就醫、寵物專車等，近期將外舉辦對外說明會。

有意加入台灣大車隊多元計程車的民眾或Uber司機，可手機直撥55688按9，市話撥405-88888，將有專人服務。1060210

(中央社)