張泰山指導青少棒 球員送泰山拼貼照
棒球明星張泰山今天到嘉義市指導青少年棒球，民生國中棒球隊以平日練習及比賽照片，拼貼成「森林王子」肖像照贈送給張泰山。
張泰山應嘉義市長涂醒哲、嘉義市議員郭文居（前統一獅隊投手）之邀，今天前往嘉義市指導青少年棒球隊員打擊技巧，共有蘭潭、大業、民生等3所國中棒球隊約百餘名球員參加。
涂醒哲表示，張泰山19歲就加入職棒前味全龍，20年職棒生涯留下289轟紀錄，是中職全壘打紀錄保持人，雖然離開台灣職棒，去年依然在日本獨立聯盟打球，追求自己的夢想。
他說，嘉義除了日據時代有嘉農（KANO）棒球隊，打進日本甲子園之外，歷屆的名將包括王建民的恩師高英傑，以及江泰權、曾智偵、康明杉、涂鴻欽等好手，都是嘉義出身。
涂醒哲指出，嘉義可說是台灣棒球的發源地，為了提振棒球運動，每年都舉辦諸羅山盃少棒球，期待嘉義市的棒球運動，再次展現KANO光芒。
張泰山除了示範打擊密技之外，並勉勵球員「要做自己的教練」，因為自己最瞭解自己，同時不要怕乏味，重複基礎動作練習，讓身體產生記憶。
民生國中棒球隊以平日練習及比賽的小照片，拼貼成張泰山高舉球帽的經典畫面，由涂醒哲代表將拼貼照贈送給張泰山。1060210
(中央社)
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