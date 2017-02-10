立院中辦將活化 讓民眾體驗當省議員
閒置多年的立法院中部辦公室即將活化，立法院長蘇嘉全今天表示，結合市府規劃和省諮議會結合，將宿舍稍作整理後，讓民眾也可體驗當省議員。
蘇嘉全今天南下立法院中部辦公室主持院務會報擴大會議，他表示，立法院有12個單位，有2個單位在中部服務中心，許多一級主管未曾來過中部服務中心，趁開會時讓他們順便下來，除可互相交流外，也可思考如何活化這塊地方。
他指出，立法院、省諮議會管理的宿舍各有42間，未來討論雙方結合，留下部分房間給立委，方便他們到中南部時可以使用，其他將結合台中市政府規劃，將宿舍稍作整理，今年規劃完成後，明年就可啟動活化計畫。
蘇嘉全表示，宿舍雖然不是五星級的，但基本設備都維護的不錯，花不了多少錢就可以啟用，未來或是以OT方式委外經營，讓民眾可以體驗住省議員住過房子，體驗當省議員。
問及立法院遷建問題，蘇嘉全表示，關乎整體國土規劃，遷建不只影響到立法院也影響到行政部門整體規劃，他笑說，「我現在住台中，希望可以為故鄉帶來進步，但仍要尊重、支持國土的規劃，才能做定奪」。1060210
(中央社)
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