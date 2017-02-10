林福地再執導演筒 新戲金門取景
曾拍攝「星星知我心」導演林福地今天拜會金門縣長陳福海，洽談拍攝「四月望雨」新戲事宜，希望藉由新片與金門的地緣關係，來舖陳大時代血淚交織劇情，讓更多人了解金門。
林福地和導演唐振瑜、烈嶼鄉代會副主席洪燕玉等人拜會陳福海，陳福海表示，金門有1600年歷史，是個有故事的島嶼，可說是處處有文化、處處有場景；千百年來與這個島共生的文人武將，信手拈來都可成為拍片的素材。
陳福海感謝林福地選擇金門，相信透過還原大時代的歷史場景，一部影片連結一分在地情感，期待在兩位導演的擘劃下，為金門做更多的包裝和行銷，讓金門的未來更美好。
當年以「星星知我心」橫掃國際市場的林福地，和陳福海提及重拍連續劇的緣由說，當前台灣電視戲劇可說是「奄奄一息」，幾經思量後，決定以83歲高齡再次上陣，期盼讓台灣觀眾回味當年有血有肉的優質連續劇，再創台灣戲劇風華。
「四月望雨」勾勒的是一齣現代年輕人「看不見的年代」，故事以台灣民間熟悉的4首歌曲，「四季紅」、「月夜愁」、「望春風」、「雨夜花」為引子，將百年台灣4個不同世代，藉由音樂串連起來。
4個單元共40集的「四月望雨」，描繪的是百年來的台灣，歷經日治時代、台灣光復、二二八事件、古寧頭大捷、八二三砲戰、退出聯合國、蔣中正逝世、中美斷交、解嚴、開放探親等劇情；與金門相關的劇情將在第3單元「月夜愁」中呈現
文化局副局長黃雅芬、觀光處承辦人員今天都在縣長室陪同接待林福地等人，陳福海指示文化局與觀光處全力協助拍片；陳福海同時間希望透過與國寶級大導演合作的緣份，讓金門成為更有發展潛力的取景勝地。1060210
(中央社)
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