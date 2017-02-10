吳澤成挑副手不考量黨派 綠營撂重話

宜蘭縣代理縣長吳澤成今天說，副縣長人選將在下周公布，用人唯才，不考量黨派問題。民進黨宜蘭縣黨部說，基於政黨政治機制，應慎重考慮由黨籍人士擔任副縣長。

隨著日前宜蘭縣長林聰賢卸任，接掌農業委員會主委，縣長職缺由無黨籍的副縣長吳澤成代理後，因為吳澤成先前已表態不參選明年底縣長選舉，形成未來的副縣長人選將會影響縣長選戰布局。

隨著這樣發展，宜蘭綠營政壇局勢已吹皺一池春水，尤其是最近傳出副縣長人選可能是非綠營的前宜蘭縣教育處長吳清鏞之後，更掀起波浪漣漪。有綠營人士直指，這樣豈不是讓民進黨在宜蘭淪為在野黨，要林聰賢不要留下爛攤子，回宜蘭解決問題。

民進黨宜蘭縣黨部主任委員林進財今天更撂下重話，基於政黨政治機制，強烈建議吳澤成在尋找副縣長人選時，應慎重考慮任用民進黨籍、具民意基礎，且對縣政熟悉的人士來擔任，否則未來縣府的相關事務將與民進黨無關。

「用人唯才，一切以能順利推動縣政為前提」，吳澤成下午說，副縣長人選下周就會宣布，吳清鏞確實也是人選之一，主因是宜蘭縣今年要辦全運會，縣府要準備妥當，但副縣長人選還沒有做最後決定。至於民進黨宜蘭縣黨部的建議，他會參考各方面的意見，納入考量。

吳清鏞表示，從來沒有想過這問題，也未獲徵詢與告知，無法回應。1060210

(中央社)