等了27年 台灣燈會雲林試燈點亮元宵

2017台灣燈會今天舉辦試燈儀式，雲林縣長李進勇表示，雲林縣等了27年終於取得主辦權，今年將讓民眾感受燈會原鄉的魅力。

2017台灣燈會明天正式在雲林登場，這是台灣燈會舉辦以來首度在雲林舉辦，今年主題為友善大地、多元文化、燈會原鄉，雲林縣長李進勇今天接受媒體訪問時表示，雲林縣等了27年，歷經9次失敗，終於取得主辦權。

交通部觀光局長周永暉說，雲林是燈會原鄉，從民國54年開始就有舉辦燈會紀錄，這次民眾不只能一睹主燈和副燈的精采，還可在燈會中看見燈藝的傳統文化。

他舉例，過去燈會的祈福燈林都是大紅燈籠高高掛，但是雲林是台灣哈密瓜產量最多的地方，因此這次特別將祈福燈改設計為哈密瓜造型，以展現雲林農業大縣的特色，在夜晚時更是有溫暖和金碧輝煌的氣勢。

2017台灣燈會將於明天正式登場，分為虎尾主燈區和北港燈區，占地50公頃，今天晚間7時將舉辦試燈儀式，有興趣的民眾可到雲林高鐵站外搶先一睹為快。1060210

(中央社)