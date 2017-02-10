三灣青年梨農推果樹認養 號召民眾支持農業

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返鄉青年農民許智雄（右四）推動三灣梨果樹認養計畫邁入第二年，去年獲得首屆認養人高度評價，縣長夫人蔡麗卿（左四）認養一棵梨樹，鼓勵民眾企業響應認購。（黎薇攝）

新春梨樹剛接枝完成，去年受降雪影響，產量大減，梨農樂觀看待今年收成。（黎薇攝）

返鄉青年梨農許智雄為了推廣三灣高接梨產業，去年開始結合三灣高接梨產銷班第二班員推動三灣梨果樹認養計畫，去年獲得首屆認養人高度評價，目前正是新春梨樹剛接枝完成時期，希望能號召更多民眾加入認養果樹計畫，以實際行動支持農業。

苗栗三灣的高接梨皮薄肉白、鮮甜多汁，品質聞名全台，近年因在地人口老化，青年人口幾乎都到外地工作，無意願接手梨園，好品質的三灣高接梨恐出現失傳危機。

返鄉青年許智雄有感於農業人口偏高齡化，去年開始與農會產銷班合作發起「三灣梨果樹認養計畫」，期望從國人關注的食安問題出發，讓消費者能親自參與農作物種植過程，找回對台灣水果的信心，感受從產地到餐桌的全新概念。

目前正值新春梨樹剛接枝完成之際，邀請縣長夫人蔡麗卿、鄉長溫志強、鄉農會總幹事賴元鳳等人共同掛牌，蔡麗卿也認養一棵梨樹，鼓勵民眾企業響應認購。

返鄉梨農許智雄表示，有興趣的民眾可上網挑自己喜歡的果園、果樹，大小株果樹有不同保證收成斤數，希望透過計畫建立消費者對於農業的認知與認同感，進一步推動台灣農產品市場轉型。

(中時)