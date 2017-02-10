18歲松野莉奈離奇猝死 死因出爐

松野莉奈。(取自松野莉奈IG)

日本女團「私立惠比壽中學」18歲成員松野莉奈，在本月8日離奇猝死，死因引來各界好奇，一度盛傳她死於過勞或病毒性急性腦炎，不過今(10日)其經紀公司終於公開死因，證實她疑因致死性心律不整逝世。

18歲成員松野莉奈7日因身體不適，缺席大阪演出，在家休養，豈料病情惡化，8日一早被父母急忙送醫急救，最終仍宣告死亡，死因引來外界好奇，經紀公司今日也公開醫生診斷書，證實她疑似死於致死性心律不整。

「私立惠比壽中學」原定將在18日來台舉行演唱會，據悉也因松野莉奈逝世緣故，確定取消，經紀公司將在25日舉辦松野莉奈追思會。

根據維基百科記載，心律不整指的是心臟電傳導系統異常所引起的各種症狀，包含心跳不規則、過快、或過慢的表現，許多心律不整表現是無症狀的，一旦有症狀則常以心悸或心跳暫停的感覺表現，有些心律不整卻會增加中風或心臟衰竭等併發症的風險，甚至導致心跳驟停、休克、猝死。

(中時電子報)