速食餐廳跌落樓梯亡 單邊扶手符合規範不起訴

居住在基隆市的7旬單姓老翁，去年4月初到基隆信一路的知名速食餐廳上廁所，從2樓下樓時不慎滑倒，摔落樓梯緩衝區，因頭部重創後送醫不治，家屬控告加盟店負責人、總公司業務過失致死，檢察官認為，梁姓加盟商沿用直營店單邊的扶手，符合相關建築法規，而且業務過失致死罪並不處罰法人，因而處分不起訴。

加盟店陳姓夫妻辯稱，加盟知名速食餐廳後，裝潢沿用原本的設備，並無任何更改，單邊設有扶手，可供顧客上下樓梯攙扶，而且事發地點不曾有人意外跌倒，並無過失責任。

連鎖餐廳委任律師表示，依照建築規範，樓梯旁僅需設置單邊扶手，且老翁能夠獨自一人上樓，足見扶手設備具有一定的安全性，檢察官認為，老翁是自己不慎跌倒，店家以及總公司並無過失致死的犯行。

(中時)