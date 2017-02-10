伊朗總統嗆川普：一定讓你們後悔
伊朗總統羅哈尼(Hassan Rouhani)周五反擊白宮說，那些對伊朗口出威脅性語言的國家，一定要讓他們後悔。
羅哈尼是在有數十萬人參加的慶祝1979年伊斯蘭革命遊行時做上述表示。他說，這是對美國白宮新主人不當語言的正式回應，我們的人民藉此向全世界宣示，跟伊朗說話請放尊重些。
羅哈尼說，我們一定會讓那些國家為口出狂言威脅伊朗而後悔。
川普上任以來，美伊兩國之間關係急速惡化，美國宣布穆斯禁令後，伊朗以試射彈道飛彈回應，川普政府則祭出新一波制裁措施，並嚴辭警告不得輕舉妄動，但伊朗政府毫不示弱。美國國防部長馬提斯甚至稱伊朗是全球單一最大恐怖主義贊助國，副總統潘斯再對伊朗發表強硬聲明，警告伊朗不要測試川普政府的決心。
(中時電子報)
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