伊朗總統嗆川普：一定讓你們後悔

圖為伊朗總統羅哈尼今年2月1日出席國家科技節時發表講話。（圖／美聯社）

伊朗總統羅哈尼(Hassan Rouhani)周五反擊白宮說，那些對伊朗口出威脅性語言的國家，一定要讓他們後悔。

羅哈尼是在有數十萬人參加的慶祝1979年伊斯蘭革命遊行時做上述表示。他說，這是對美國白宮新主人不當語言的正式回應，我們的人民藉此向全世界宣示，跟伊朗說話請放尊重些。

羅哈尼說，我們一定會讓那些國家為口出狂言威脅伊朗而後悔。

川普上任以來，美伊兩國之間關係急速惡化，美國宣布穆斯禁令後，伊朗以試射彈道飛彈回應，川普政府則祭出新一波制裁措施，並嚴辭警告不得輕舉妄動，但伊朗政府毫不示弱。美國國防部長馬提斯甚至稱伊朗是全球單一最大恐怖主義贊助國，副總統潘斯再對伊朗發表強硬聲明，警告伊朗不要測試川普政府的決心。

(中時電子報)