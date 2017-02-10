所長遭撞拖行重傷 員警看影片快落淚

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高雄市凱旋派出所所長吳銘雄日前執勤遭撞拖行雙腳嚴重受傷，路過的鍾姓護理師協助送醫，近日才出院。警局將事發畫面製成「愛與鐵血」影片，很多員警看了後都心疼到快落淚。

吳銘雄是高雄市警察局苓雅分局凱旋派出所所長，1月12日巡邏至建國路私立道明中學前路上，發現路旁違停的一輛紅色自小客車形跡可疑，準備上前攔查時遭駕駛張姓男子加速衝撞，連人帶車被壓在車頭下拖行，造成雙腳嚴重受傷，張男加速逃逸。

陪同巡邏的員警立即搶救，在聖功醫院任職的鍾姓護理師剛好路過目睹，也趕緊協助張銘雄坐上機車載他送醫。

經檢傷吳銘雄左小腿遭異物刺入、三度灼傷，而右腳踝幾乎深及見骨，經過兩次手術進行皮瓣膜與植皮手術才能出院休養。

吳銘雄事發當時執勤的畫面經由高雄市警察局小編製成「愛與鐵血」影片，公布後引發熱烈迴響，粉絲團湧入大批留言，有網友表示看到員警受傷流血好像自己掉了一塊肉，很心疼；很多網友誇讚鍾姓護理師，向她致敬。

員警表示，看了影片感同身受，看著看著都快落淚了。

也有員警表示，這影片道出員警執法時的生死一瞬間，「生死只是一線之隔」。

警方事發後立即追緝逃逸的張男，查出他有毒品和槍砲等前科，並涉及毒品案遭通緝，當時查出車上有1把改造手槍，全案移送法辦。1060210

(中央社)