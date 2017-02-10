川習通話確認一中 陸：助中美關係發展
美國總統川普9日與中國大陸國家主席習近平通話時同意奉行「一中」政策。大陸外交部發言人陸慷今天說，陸方對此「高度讚賞」，確保「一中」原則不動搖，對中美關係健康發展至關重要。
中國大陸中央電視台報導，陸慷下午在大陸外交部例行記者會上表示，川普與習近平通話是中美兩國「事先商議」後做出的安排。
陸慷說，陸方對川普強調美國奉行「一中」政策表示「高度讚賞」。「『一個中國』原則是中美關係發展的政治基礎，確保這一政治基礎不動搖，對中美關係健康穩定發展至關重要。」
他表示，「我們希望美方在『一個中國』政策、中美三個聯合公報基礎上妥善地處理涉台問題，這樣就能夠確保中美關係大局不受影響。」
陸慷重申，中美是全球最大開發中國家、最大已開發國家和世界前兩大經濟體，雙方需要合作，可以合作的領域十分廣闊。中美合作不僅會造福兩國人民，還能惠及世界其他各國人民。
他表示，陸方願與美方一同努力，秉持不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，加強高層與各級別交往，拓展各領域務實合作，妥善處理敏感問題，推動中美關係在新的起點上取得更大發展。
白宮美東時間9日深夜發布新聞稿說，川普與習近平通電話時，「應習近平要求」同意遵循美國的「一個中國」政策。
這是川普1月20日就任美國總統後首次與習近平通電話。1060210
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。