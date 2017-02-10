川習通話確認一中 陸：助中美關係發展

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美國總統川普9日與中國大陸國家主席習近平通話時同意奉行「一中」政策。大陸外交部發言人陸慷今天說，陸方對此「高度讚賞」，確保「一中」原則不動搖，對中美關係健康發展至關重要。

中國大陸中央電視台報導，陸慷下午在大陸外交部例行記者會上表示，川普與習近平通話是中美兩國「事先商議」後做出的安排。

陸慷說，陸方對川普強調美國奉行「一中」政策表示「高度讚賞」。「『一個中國』原則是中美關係發展的政治基礎，確保這一政治基礎不動搖，對中美關係健康穩定發展至關重要。」

他表示，「我們希望美方在『一個中國』政策、中美三個聯合公報基礎上妥善地處理涉台問題，這樣就能夠確保中美關係大局不受影響。」

陸慷重申，中美是全球最大開發中國家、最大已開發國家和世界前兩大經濟體，雙方需要合作，可以合作的領域十分廣闊。中美合作不僅會造福兩國人民，還能惠及世界其他各國人民。

他表示，陸方願與美方一同努力，秉持不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，加強高層與各級別交往，拓展各領域務實合作，妥善處理敏感問題，推動中美關係在新的起點上取得更大發展。

白宮美東時間9日深夜發布新聞稿說，川普與習近平通電話時，「應習近平要求」同意遵循美國的「一個中國」政策。

這是川普1月20日就任美國總統後首次與習近平通電話。1060210

(中央社)