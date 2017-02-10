松野莉奈病逝 私立惠比壽中學取消開唱
日本女子團體「私立惠比壽中學」成員松野莉奈8日病逝，原定18日「私立惠比壽中學」將在台北舉辦演唱會，主辦單位今天宣布確定取消開唱。
由8名少女偶像組成的「私立惠比壽中學」8年前成立，是高人氣少女偶像團體「桃色幸運草Z」姊妹團，原定18日在台北Legacy開唱，也是出道後首次在台舉辦單獨演唱會，門票已賣出近8成。
松野莉奈8日驚傳病逝，得年18歲，震驚日本演藝圈及粉絲。18日台北Legacy演唱會是否如期開唱，引起台灣粉絲關注。
主辦單位無懼下午在官方臉書（facebook）發聲明表示，由於松野莉奈突然離世，經協商後決定取消。對一直期待演唱會的歌迷造成不便，深感抱歉。
至於退票方式，主辦單位說，因溝通協調後，日方希望與日本售票系統一同公布退票方式，近期將會再公布相關退票消息，敬請見諒。1060210
(中央社)
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