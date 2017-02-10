美麗灣爭議10餘年 台東縣府遭監院糾正

我要評比

台東美麗灣渡假村爭議，台東縣政府敗訴。監察院因美麗灣環評訴訟爭議10餘年，對台東縣政府提出糾正，台東縣府深表遺憾。

監察院表示，台東縣政府93年與業者簽訂BOT合約，委託開發經營杉原海水浴場。業者規劃的美麗灣渡假村面積近6公頃，已達應辦理環境影響評估規模，惟台東縣政府未依法督促業者於開發前辦理環評，又不當配合業者進行土地合併及分割作業，以規避環評。

另，行政訴訟期間，又未充分審酌相關事項，仍有條件通過環評審查，導致行政訴訟屢屢敗訴，相關爭議迄今歷經10餘年，嚴重斲傷政府形象。

上述缺失經監察院內政及少數民族、財政及經濟委員會召開第5屆第31次聯席審查會議，通過監察委員陳小紅、林雅鋒的提案，糾正台東縣政府。

提案2位監委認為，台東縣政府除應確實檢討既往缺失，並應與業者共同審酌相關法令規定，妥謀後續執行方向，避免繼續虛耗社會、政府資源及造成業者巨額投資之浪費。

台東縣副縣長陳金虎表示，外面對美麗灣事件有太多錯誤訊息，導致社會各界對美麗灣有誤解、偏見，縣政府深表遺憾。縣政府尚未接獲監院的糾正文，目前無法評論。1060210

(中央社)