參院通過衛生部長任命 歐記健保將說掰

美國參議院今天表決通過普萊斯（Tom Price）出任衛生及公共服務部部長的任命案。

路透社報導，普萊斯向來持反對歐記健保的主張，他的上任，將有助美國總統川普（Donald Trump）廢除前總統歐巴馬施政招牌所在的「歐巴馬健保」。

參議院以52贊成47票反對的表決結果，批可保守派喬治亞州眾議員、同時也是骨科外科醫生的普萊斯，出任衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services ）部長。衛生及公共服務部屬於大型部會，年度預算逾1兆美元。

普萊斯新的職位讓他有權改寫2010年施行、也稱為「歐記健保」（Obamacare）的「平價醫療法」（Affordable Care Act）。在等待眾議院共和黨議員履行承諾，完全廢除歐記健保之前，普來斯可以很快著手重新制定歐記健保規則的工作。

法新社報導，川普上月宣布普萊斯為衛生部長人選時，盛讚62歲的普萊斯「是最有資格的人選，帶領我們厲行廢止並取代歐記健保，同時帶給每位美國民眾容易取得並都負擔得起的健保。」（譯者：中央社周慧盈）1060210

(中央社)