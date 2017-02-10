南家扶齊助學慶元宵 580名生可安心求學
南台南家扶今天上午假中西區西賢里活動中心舉辦「齊助學‧慶元宵」106年春季獎助學金頒發活動，總計頒發600萬元，共計協助580位學子受惠(研究生10名、大專生150位、高中職生120位、國中生100位、國小生200位)，讓經濟弱勢學子得以繼續求學之路。
本次活動摘逢元宵節前夕，該中心在過年前便邀請學子們進行燈籠彩繪，會場可見五彩繽紛的燈籠牆，好不熱鬧！活動開場，特別邀請芸逸鼓樂表演藝術團以《撼動鼓樂》一曲震撼演出，為大會敲響佳節氣氛；聚焦活動也邀請各界助學人化身金牌主廚，將滿滿的吉祥食材【湯圓(福祿圓滿)、桂圓(廣結貴緣)、紅豆(鴻圖大展)、蓮子(紅榜連連)、黑糖(學識滿堂)】注入福氣鍋中，象徵學子們在助學人悉心呵護及調理(鼓勵及支持)下，充滿信心與能量，勇於面對未來的挑戰！活動尾聲，特別邀請助學人與學子們一同搓湯圓，並由該中心展愛志工隊齊力烹煮食材，再搭配猜燈謎趣味活動，讓全體上下在寒冬中感受一股暖意，更拉近助學人與學子間之距離，讓助學活動畫下完美句點。
南家扶李保良主任感激地表示，二十年來的助學之路，該中心已幫助近1萬5仟5百餘人次之家扶學子順利獲取獎助學金，總計金額達一億三仟六百餘萬元，目前每年寒暑假的獎助學金希望工程仍各需至少600萬以上的善款，其中八成多是仰賴社會團體、個人的支持，在此感謝各界善心大德長期之協助。
本次春季總計發出600萬獎助學金，感謝金良興科技股份有限公司赫啟安董事長50萬元、台南市開基玉皇宮50萬元、懋莉工業股份有限公司50萬元、亞德客國際集團40萬元、財團法人臺北市中秤社會福利慈善基金會30萬元、興固實業有限公司20萬、台南市堤維西愛心會12萬元、旭琮股份有限公司12萬元、明德救急基金會10萬元、源亨開發企業有限公司10萬元、楹崧貿易有限公司10萬元、臺南開元慈惠堂10萬元、臺灣府城隍廟、倉和股份有限公司、台南市回社慈善會……等愛心企業及團體10-30萬不等之捐輸，及時補足善款的缺口，使得580位之弱勢家扶學子順利繳交開學註冊費，讓他們得以穩定就學，提升自我累積脫貧能量，朝「教育脫貧」夢想再邁一大步。
(中時)
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