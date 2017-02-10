注意保暖！寒流發威 花蓮2老翁猝死

我要評比

寒流來襲，氣溫驟降，門諾醫院醫師黃振銘提醒「三高」族群注意保暖。（許家寧攝）

氣溫驟降，心血管疾病民眾食補防寒，應避免「補過頭」造成血壓上升。（許家寧攝）

入冬首波寒流報到，花蓮晚間氣溫驟降至12度，一夜以來已發生2起高齡長者疑似失溫猝死案件。門諾醫院醫師黃振銘表示，冷的時間越長，將誘發中風、心肌梗塞死亡案件增加，叮嚀有心血管疾病患者及「三高」族群要正常服藥外，天冷時更應做好保暖。

今年首波寒流造成全台多人猝死，氣象局預警，寒流威力將持續發威，壽豐鄉豐山村1名85歲老翁，昨晚吃完飯後回房休息，家人1個多小時過後進房探視時驚見老翁已經死亡，兒吉安鄉1名高齡百歲的羅姓老翁，今天一早被家人發現「已經喚不醒了」。

花蓮縣消防局表示，天氣轉寒後，連日接獲2件高齡長者緊急救護案件，根據死者家屬表示，長期罹有高血壓的85歲老翁這兩天因天氣轉冷感冒就醫，身體較為虛弱。家屬指出老翁每天還能起床吃飯，沒想到就這麼突然離去。

門諾醫院心臟外科醫師黃振銘說，最近天氣變化較大，身體有高血壓、高血脂及高血糖的「三高」族群，屬於心血管疾病的「危險因子」，天冷時除了注意保暖，也要避免泡溫泉及食用含有酒精食補，以免造成血管急遽收縮，造成血壓劇烈變化。

他建議有心血管疾病或是年長者盡量不要外出運動，選擇以室內活動為優先，尤其切忌在清晨氣溫最低時外出，避免室內、外的溫差過大，造成血管收縮、影響血液循環，呼籲三高族群民眾，定時依指示服藥，並經常量測血壓才是保命之道。

(中時)