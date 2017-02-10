屁孩玩鞭炮疑釀火警 3台轎車付之一炬

停車場旁空地發生火警。（徐養齡攝）

停車場旁空地發生火警。（徐養齡攝）

3台轎車付之一炬。（徐養齡攝）

火勢疑在風勢助長下迅速燃燒。（徐養齡攝）

新竹市國光街一處私人停車場旁邊空地，10日下午4時許傳出火警，火勢在風力助長下一發不可收拾，消防局動員大批人力搶救，現場3部轎車付之一炬，所幸無人傷亡，周邊住戶指下午有一票年輕人來玩鞭炮，隨後就發生火警，懷疑起火原因不單純，火調科已介入調查。

市消防局初步調查，起火點疑似就在停車場旁一處約70多坪空地，現場有多部住戶轎車停放，其中3台車當場燒毀，並延燒到後方多間廢棄空屋，鄰近未被燒到的轎車也疑在高溫影響下，車頭塑膠材質保險桿凹陷，可見火勢猛烈。

火勢在易燃物及風勢助長下猛烈燃燒，火舌迅速吞噬廢棄屋，高溫一度波及私人停車場儲藏室，管理員趕緊聯絡車主移車，火勢約莫在半小時內撲滅，所幸無人傷亡。

不過緊鄰起火點的住戶指出，昨晚有一票年輕人來空地玩鞭炮，爆炸聲連連，曾柔性勸阻，不料今天下午又來玩，放完沒多久就發生火警，懷疑是鞭炮引燃所致。

警、消人員指出，由於燃燒面積廣大，正逐步清查相關跡證，並將過濾監視器釐清可疑人物，釐清確切起火原因。

(中時)