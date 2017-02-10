中市護樹團體爭取舊站前老樹原地保留　市府：新棲地更佳

護樹團體發起「友善老樹火車頭」活動，爭取舊火車站前老榕樹原地保留。（陳淑芬攝）

台中火車站舊站旁受保護老榕樹，因廣場工程即將移植，護樹團體10日發起「友善老樹火車頭」活動，爭取原地保留，批評樹木保護委員會未開放旁聽受監督。建設局長黃玉霖回應，老樹位於規畫車道上，新棲地環境佳；農業局則表示，是否開放旁聽，列入下次開會提案討論。

中市原鄉文化協會總幹事江慶洲今天在舊台中火車站廣場發起「友善老樹火車頭」活動，他指稱，廣場前列入保護的1棵樹齡約70年的榕樹及1棵木棉樹因廣場工程即將被移植他處，老榕樹將移植到中欣飯店旁、木棉樹將移到站區外，護樹團體要求市府原地保存。

江慶洲指出，廣場工程依法須經樹保委員會審議通過，才能動工，他並以北市官員委員在社子島開發環評大會都迴避出席與表決為例，批評台中市府官員擔任中市樹保委員會的當然委員，審議移植案時，為何都不迴避？並質疑為何要移植老樹。

市府建設局長黃玉霖回應，老榕樹位處建國路進入轉運站的規畫道路車道及人行道上，且棲地條件不佳，計畫移植到距離100公尺的廣場，新棲地環境將更好；他並澄清指出，木棉樹將原地保留。

農業局長王俊雄則表示，市府相關業務局處長擔任樹保委員會當然委員，參加轄區老樹及保護樹木審議相當正常，也不能僅由外聘委員參與；至於樹保委員會是否開放公民旁聽，將在下次會議提案討論，並尊重委員會決議。

(中時)