日本經典賽首輪先發 則本昂大確定投一場

效力樂天則本昂大，確定為日本經典賽首輪其中一位先發。（中時資料照）

日本經典賽首輪將面對古巴、澳洲與中國大陸，今經典賽日本代表隊監督小久保裕紀，繼續前往各地春訓基地視察，今前往沖繩久米島觀察樂天則本昂大狀況，也確定首輪有一場賽事將由則本擔任先發。

效力樂天的則本昂大，去年球季拿下11勝、11負，自責分率2.91，大谷翔平退出經典賽後，也被視為經典賽首輪日本面對古巴開幕戰的先發人選，今則本進牛棚小投33球，小久保裕紀也在旁觀察。

小久保裕紀相當肯定則本木前的調整狀況，他指出，目前確定則本昂大為首輪3場比賽中，其中1場的先發人選。

至於日本另一位受矚目的先發人選，巨人隊的王牌投手菅野智之，今也不約而同進牛棚練投，他投105球，將所有拿手球路都嘗試一遍，努力備戰經典賽。

(中時電子報)