詹啟賢與黨產會協商 洪秀柱：民進黨在騙他

國民黨前副主席詹啟賢，先前受黨主席洪秀柱授權和黨產會協商，但最後傳出協商結果黨中央未接受，因而萌生辭意離開副主席一職。洪秀柱10日中午接受廣播節目表示，詹談回來的結果黨內「不是全然接受」，洪說詹也了解到黨內有不同看法，且黨產會當時很快就宣布中投、欣裕台收歸國有，「民進黨也在騙他嘛！」

洪秀柱10日中午在廣播節目《POP搶先爆》接受主持人黃光芹訪問時表示，當然有授權詹啟賢去談，為了不想讓黨產問題變僵局，詹也很高興去談，但談回來的結果黨內不是全然接受，希望內部加以討論，「因為擔心可能會有後遺症，不是一刀切乾淨，反而在官司立場上會站不住腳。」

黃光芹追問，詹啟賢是否因此而辭去黨副主席？洪秀柱表示，如果要說詹很高興「那絕對違反人性」，但詹也理解內部有不同看法。洪稱，當時她跟詹講，你去香港演講、我去菲律賓募款，（去年）11月25日回來時我們再來討論。

洪表示，當時她還問詹，欣裕台和中投會不會馬上被收回，詹說不會，結果在周五回來的飛機上，黨產會就決定了要收回，「民進黨也在騙他嘛！」

(旺報)