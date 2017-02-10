林美珠：我是外省老兵養女 和蔡總統其實沒很熟
勞動部長林美珠是總統蔡英文的表姊，讓外界也開始好奇林美珠的背景。林美珠今（10）日澄清自己不是童養媳，而是廣東汕頭老兵的養女，但仍跟本生父母一起長大。
根據中央社報導，林美珠說，養父當初因為想要在台灣有一個根，所以爸爸才將她出養給養父，不過林美珠也強調她是很幸福的養女。
林美珠也笑稱，小時候最討厭填寫學籍卡，因為都會被老師說寫錯。林美珠說，因為她會寫上本生父母的姓名，但老師就認為不對，為什麼林美珠的姓氏跟父母都不一樣，叫她回去重寫。林美珠只好將未娶妻的養父姓名填上去，但老師卻又說怎麼會沒有媽媽的名字。不得已只好再填本生母親的名字，但媽媽有冠夫姓，又被老師問說為什麼父母的姓氏不一樣。
雖然大家都說林美珠是總統表姊，但林美珠透露其實自己跟蔡總統沒有很熟，甚至連自己怕狗這件事，蔡總統也不知情。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。