林美珠：我是外省老兵養女 和蔡總統其實沒很熟

新任勞動部長林美珠。（姚志平攝）

勞動部長林美珠是總統蔡英文的表姊，讓外界也開始好奇林美珠的背景。林美珠今（10）日澄清自己不是童養媳，而是廣東汕頭老兵的養女，但仍跟本生父母一起長大。

根據中央社報導，林美珠說，養父當初因為想要在台灣有一個根，所以爸爸才將她出養給養父，不過林美珠也強調她是很幸福的養女。

林美珠也笑稱，小時候最討厭填寫學籍卡，因為都會被老師說寫錯。林美珠說，因為她會寫上本生父母的姓名，但老師就認為不對，為什麼林美珠的姓氏跟父母都不一樣，叫她回去重寫。林美珠只好將未娶妻的養父姓名填上去，但老師卻又說怎麼會沒有媽媽的名字。不得已只好再填本生母親的名字，但媽媽有冠夫姓，又被老師問說為什麼父母的姓氏不一樣。

雖然大家都說林美珠是總統表姊，但林美珠透露其實自己跟蔡總統沒有很熟，甚至連自己怕狗這件事，蔡總統也不知情。

(中時電子報)