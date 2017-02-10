防H7N9 衛生局籲疫區旅遊勿觸禽鳥

台中市衛生局呼籲民眾預防禽流感有5要6不要等口訣。(台中市衛生局提供)

寒流之後恐流感肆虐，有鑑於中國大陸仍處H7N9流感高峰期，台中市政府提醒，欲前往中國大陸的民眾，應避免接觸禽鳥類及進出活禽市場與鳥街、鳥市，尤其請勿撿拾禽鳥屍體；如食用雞、鴨、 鵝（含蛋類）須完全熟食。衛生局也呼籲導遊帶領陸客團在台旅遊時，若發現團員出現發燒或類流感症狀，務必請團員配戴口罩、儘速就醫，並告知醫師活動史，早期發現並通報衛生局及時防治。

衛生局指出，衛福部疾病管制署日前公布今年首例境外移入H7N9流感確定病例，該個案曾有中國大陸廣東省活動史，於廣東省發病，無禽鳥或疑似病例接觸史；由於228連假將至，衛生局提醒民眾前往疫區旅遊或自疫區返台時，均應落實呼吸道咳嗽禮節及手部衛生，降低傳播或感染風險。

台中市衛生局長呂宗學呼籲，無論是當地台商或是計畫前往該地區的民眾均應提高警覺，務必落實洗手等個人衛生措施，入境時如出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員。

返國後如出現前述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師接觸史及旅遊史。防疫相關資訊可至疾管署網站，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

(中時)