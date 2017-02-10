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香港股市今天與全球股市同步收高，主因美國總統川普承諾將公布「令人民有感的」減稅計畫細節，以及中國1月貿易數據優於預期。

恆生指數上漲49.84點或0.21%，收23574.98點。恆生國企股指數上揚50.04點或0.50%，收10125.21點。1060210

(中央社)