陸氣功大師王林 傳心臟驟停搶救中
與政商名流關係密切的中國大陸「氣功大師」王林被控買兇殺害弟子，今天傳出他1月因重病保外就醫後持續昏迷，9日心臟驟停，院方正在搶救中。
法制晚報今天報導，王林的律師陳有西表示，1月12日保外就醫的王林一直在江西南昌一所醫院治療，持續處於昏迷狀態，並於9日上午心臟驟停，目前仍在搶救中。
陳有西說，「他（王林）的身體一直不好，目前沒有更多的情況了。」
王林以「氣功大師」身分遊走中國大陸政商兩界，與已落馬的大陸前鐵道部長劉志軍、廣東省政協前主席朱明國等人關係密切。他被媒體形容為一些政治人物身邊的高人，扮演「國師」角色。
在一本已出版的照片集中，王林和演藝界的趙薇、李冰冰、王菲和前夫李亞鵬、李連杰及阿里巴巴集團董事長馬雲等人親密合影。
2015年7月，王林因涉及買兇殺害自己的關門弟子鄒勇而被江西警方調查。兩人原為師徒關係，後因官司交惡。鄒勇當年遭綁架失聯，最後被發現陳屍鄱陽湖。
南昌監管醫院今年1月10日發出王林的病危通知，江西省撫州中級法院兩天後裁定，王林患有嚴重疾病，無法出庭，中止審理此案。1060210
(中央社)
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