沒看到極光 陸客圍毆芬蘭導遊

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外媒報導，一群來自中國大陸的遊客日前圍毆他們的芬蘭導遊，因為他們此行沒有看到北極光。

陸媒引述挪威廣播公司（NRK）報導，圍毆事件發生後，打出「北極光之旅」的中國大陸旅行團的芬蘭導遊報警。當地警方到場後向這群陸客解釋，導遊無法決定北極光是否會出現。

當地警方向媒體表示，導遊們都很害怕，因為眾多憤怒的中國大陸遊客將導遊們包圍起來，他們從未遇到這樣的場面。

報導指出，今年以來，大批亞洲遊客到芬蘭旅行，旅行社以「北極光之旅」為主題號召，大受歡迎。北極地區經常可看到極光這樣的自然現象，但陸客圍毆芬蘭導遊當天是陰天，很難看到極光。

一些旅行社為遊客買保險，行程中如果沒有看到極光，明年可以繼續送這批遊客到此處旅行。1060210

(中央社)