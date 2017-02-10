北市：台北燈節美食攤商無超收或轉租

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台北市觀傳局今天說，台北燈節美食攤商收費標準為每天新台幣5000元，9天共4萬5000元，保證金1萬元，電費另計，經實地嚴查，目前並無超收及轉租狀況，也歡迎檢舉。

2017台北燈節步入尾聲，觀光傳播局說，今年燈節首度移師西門町周邊舉辦，並帶動當地觀光商機及西區發展，許多美食攤商看準人潮及商機進駐。

有外界指稱美食攤位費用疑似有超收及轉租情形，觀傳局表示，美食攤商收費標準為每天5000元，9天共計4萬5000元，保證金1萬元，電費另計，經實地嚴查，目前並無超收及轉租情況，也歡迎民眾檢舉。

觀傳局指出，燈節活動規範承辦廠商須於現場設有市集，本次美食攤商共30家，因美食攤位涉及食安與環境清潔問題，並須符合衛生規範，若個別募集，不容易掌握衛生、服務、清潔的品質，才會透過專業攤商公司進行招募與管理。1060210

(中央社)