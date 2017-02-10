天冷 長者晨起慢點出門改做暖身操
天冷，國內發生疑似猝死的案例，桃園市政府衛生局提醒做好保暖措施，防治低溫傷害，對於習慣早起的長者，建議晚一點出門，或是改在家中做暖身操。
桃園市政府衛生局今天表示，接獲轄區內多家醫院通報，因為早晚溫差變化大，造成就醫患者增加，建議有心血管及呼吸道慢性病患者，一定要規律服藥，如果有運動習慣，也建議這幾天可以晚一點出門，或在家做暖身操，等太陽出來氣溫回升後才外出。
衛生局已責成轄內11家急救責任醫院，做好急診病患醫療照護及寒害監測，也呼籲，當氣溫驟降時，血管會跟著收縮，容易造成血壓突然升高，進而增加心臟病及中風急性發作的機會。
衛生局提醒，天冷出門前要先確保保暖物品帶齊，包括口罩、帽子、手套、圍巾及暖暖包，注意頸部及四肢保暖再出門，長者要規律服藥、定期回診和飲食控制，做好血壓監測，並避免大吃大喝、情緒起伏太大，也要避免飯後或喝酒後立即泡澡。
另外，如果民眾感到胸悶、胸痛、冒冷汗、四肢冰冷等症狀，極可能是急性心肌梗塞發作；或出現肢體麻痺、半身不遂、意識模糊或昏迷、言語不清、嘴歪眼斜、暈眩、步態不穩等症狀，可能是急性腦中風症狀，請儘速就醫。 1060210
(中央社)
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