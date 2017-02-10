農漁會選舉查賄 全國已分案100件
農漁會選舉將屆，法務部長邱太三10日南下高雄高分檢，參加選舉查察分區座談會，檢察總長顏大和指出，農會部分全國已分案83件、計241人，漁會則是17件、66人。由於被視為明年地方選舉前哨，檢警調廉嚴陣以待。
高雄高分檢統計，轄區高雄、屏東、澎湖農會選舉嫌疑案件已有26件、79人，漁會4件、17人。顏大和表示，農漁會選舉影響明年選舉甚大，查賄應放在重點地區、高風險地區，各地檢署主任檢察官應定時或不定時前往查察。
據了解，高雄地檢署轄區農漁會因多屬巿區，同額競選較多，目前僅接獲4件疑似賄選情資，相對偏鄉、山地較多的橋頭地檢署則有9件。法務部檢察司長林邦樑認為，偵辦賄選有時會讓選情丕變，要求落實偵查不公開。
邱太三時致詞時說，台灣的選風已進步很多，但越基層的選舉因與選民息息相關，選風較差，尤其農漁會又被視為地方公職樁腳，選風如何影響其他公職選舉，因此查賄要有嚇阻作用，如有法定羈押必要，應立即聲請羈押。
今天的座談會檢警調廉相當重視，會議由高雄高分檢檢察長楊治宇主持，廉政署長賴哲雄、調查局副局長林玲蘭、警政署副署長周文科均列席指導，高雄、屏東、橋頭、澎湖地檢署檢察長、警察局長及縣巿政風首長均與會。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。