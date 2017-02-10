農漁會選舉查賄 全國已分案100件

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高雄高分檢10日召開農漁會選舉查察分區座談會。（高雄高分檢提供）

農漁會選舉將屆，法務部長邱太三10日南下高雄高分檢，參加選舉查察分區座談會，檢察總長顏大和指出，農會部分全國已分案83件、計241人，漁會則是17件、66人。由於被視為明年地方選舉前哨，檢警調廉嚴陣以待。

高雄高分檢統計，轄區高雄、屏東、澎湖農會選舉嫌疑案件已有26件、79人，漁會4件、17人。顏大和表示，農漁會選舉影響明年選舉甚大，查賄應放在重點地區、高風險地區，各地檢署主任檢察官應定時或不定時前往查察。

據了解，高雄地檢署轄區農漁會因多屬巿區，同額競選較多，目前僅接獲4件疑似賄選情資，相對偏鄉、山地較多的橋頭地檢署則有9件。法務部檢察司長林邦樑認為，偵辦賄選有時會讓選情丕變，要求落實偵查不公開。

邱太三時致詞時說，台灣的選風已進步很多，但越基層的選舉因與選民息息相關，選風較差，尤其農漁會又被視為地方公職樁腳，選風如何影響其他公職選舉，因此查賄要有嚇阻作用，如有法定羈押必要，應立即聲請羈押。

今天的座談會檢警調廉相當重視，會議由高雄高分檢檢察長楊治宇主持，廉政署長賴哲雄、調查局副局長林玲蘭、警政署副署長周文科均列席指導，高雄、屏東、橋頭、澎湖地檢署檢察長、警察局長及縣巿政風首長均與會。

(中時)