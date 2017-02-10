強寒來襲 農民延緩插秧、為果樹架防風網

大村鄉葡萄園已見架設起防風網。（謝瓊雲攝）

大村鄉葡萄園已見架設起防風網。（謝瓊雲攝）

入冬首波強寒來襲，彰化清晨低溫下探攝氏10度，適逢一期稻作播種時期，許多稻農決定延後至下周再插秧，不少露天栽植的果樹如夏季葡萄、火龍果等，也在北側迎風面架設防風網抵禦寒風。

極端氣候漸成常態影響農作生長與農民收入，今年首波寒流來襲，最怕寒風吹襲的瓜果類，農民早早就為幼苗覆蓋塑膠布或稻草保溫；農政單位也不斷呼籲農民做好防寒措施，並加強設施降低果樹枝條因強勁東北季風受損。

台中區農改場稻作與米質研究室副研究員楊嘉凌指出，一期水稻正持播種時期，中彰投地區稻農，在上周末、今年節氣立春時，陸續開始插秧，若已完成插秧農友，寒流期間，可透過灌溉溝渠水或抽取地下水調節溫度，水位維持在田間3至5公分以上，為幼小秧苗保溫；至於若還未插秧的農友，建議可將作業延後幾日，避免秧苗遭受低溫發育遲緩，影響生長狀況。

果樹研究室助理研究員陳盟松則表示，目前正值夏果葡萄完成修剪和火龍果新稍成長期，若無溫室設施栽培之農友，除可在果園北側架設防風網，亦建議果農加強葡萄株疏芽，讓養分及中吸收並加強固定枝條，火龍果較長的枝稍則建議剪除，以免遭強風吹折。

芳苑鄉菜農謝佳男說，初秋種的高麗菜原本就屬冬季高冷蔬菜，受寒流影響，雖然延緩蔬菜生長速度，但天冷菜雖長得慢、品質反而更好，吃起來更脆、更清甜；若周末低溫持續下探，除了提高灌溉水位，也會將地下水循環抽取為蔬菜保溫抗寒。大城鄉青農蔡翌璋則指，原本一期水稻排定11日要插秧，但遇到強烈寒流來襲，已經與秧苗業者約定好延後到下周再作業。

(中時)