扶輪社青年團 爭取高市議會支持扶青大會
2017台灣扶輪社青年服務團全國大會今年3月11、12日將在高雄舉辦，屆時將有500名來自全國各地成員參與討論各項議題，高市議長康裕成10日接待扶青團大會籌備委員會時表示，議會願成為年輕人堅實後盾，鼓勵青年投入公共事務。
扶輪社設有青年服務團，專門進行青年培育，在高市議員邱俊憲陪同下，2017年扶青團全國大會籌備會今天拜會高市議長康裕成，爭取議會支持。
籌委會表示，扶青大會將以「行銷高雄港都城」、「提升社會正能量」、「開拓全球視野」為活動主軸，藉由高雄市多元、便捷的綠能公共載具，讓全國的成員走出會場與高雄市民交流，同時結合世界行善日理念，傳播愛與正面能量。
康裕成則肯定青年有無限發展潛力、能力及機會，她分享自己年輕時的經驗表示，大學畢業後即投入婚姻，任家庭主婦長達10年，比同學延遲15年投入職場，但現在回首過往教養孩子的歷程，卻覺得相當值得，所以她提醒青年要對人生做好規畫。
國際扶輪社為世界性社團組織，有111年歷史，扶輪青年服務團已成立近50年，全球成員總數約18萬7000人，台灣目前則有187個扶青團，共2699人。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。