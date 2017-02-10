扶輪社青年團，爭取高市議會支持扶青大會

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2017年扶青團全國大會籌備會今天拜會高市議長康裕成，爭取議會支持。（高市議會提供）

2017台灣扶輪社青年服務團全國大會今年3月11、12日將在高雄舉辦，屆時將有500名來自全國各地成員參與討論各項議題，高市議長康裕成10日接待扶青團大會籌備委員會時表示，議會願成為年輕人堅實後盾，鼓勵青年投入公共事務。

扶輪社設有青年服務團，專門進行青年培育，在高市議員邱俊憲陪同下，2017年扶青團全國大會籌備會今天拜會高市議長康裕成，爭取議會支持。

籌委會表示，扶青大會將以「行銷高雄港都城」、「提升社會正能量」、「開拓全球視野」為活動主軸，藉由高雄市多元、便捷的綠能公共載具，讓全國的成員走出會場與高雄市民交流，同時結合世界行善日理念，傳播愛與正面能量。

康裕成則肯定青年有無限發展潛力、能力及機會，她分享自己年輕時的經驗表示，大學畢業後即投入婚姻，任家庭主婦長達10年，比同學延遲15年投入職場，但現在回首過往教養孩子的歷程，卻覺得相當值得，所以她提醒青年要對人生做好規畫。

國際扶輪社為世界性社團組織，有111年歷史，扶輪青年服務團已成立近50年，全球成員總數約18萬7000人，台灣目前則有187個扶青團，共2699人。

(中時)